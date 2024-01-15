Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta 5 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 bin 304 tıbbi ilaç, 2 bin 455 paket sigara, 19 cep telefonu, 30 akıllı saat, 10 litre alkol, 113 cep telefonu aksesuarı, 8 elektronik sigara ve 100 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.