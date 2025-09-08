Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 44 Şüpheli Gözaltına Alındı, 3'ü Tutuklandı

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos-7 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 31 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 uzun namlulu silah, 231 uzun namlulu silah fişeği, 5 el bombası, 2 tabanca, 5 yivsiz av tüfeği, 732 av tüfeği kartuşu, 685 kurusıkı tabanca fişeği, 15 silah parçası, av tüfeği, 42 tabanca fişeği, 2 bin 613 puro, 8 bin 889 paket sigara, 1537 litre akaryakıt, 220 elektronik sigara, 40 elektronik sigara likiti, 106 bin boş makaron, 28 bin 300 dolu makaron, 177 kilogram açık tütün, 5 sigara yapımında kullanılan makine, 16 cep telefonu, 15 kablosuz kulaklık, tarihi eser olduğu değerlendirilen 100 sikke ve 22 obje, ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği, çek, senet ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 3'ü tutuklandı.