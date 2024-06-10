Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2-9 Haziran'da 2 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 tabanca, 7 fişek, 6 tabanca şarjörü, 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.