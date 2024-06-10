Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 3 tabanca, 7 fişek, 6 tabanca şarjörü ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2-9 Haziran'da 2 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 tabanca, 7 fişek, 6 tabanca şarjörü, 5 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.