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Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 296 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 296 Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, minibüste gümrük kaçağı 296 cep telefonu bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde minibüste gümrük kaçağı 296 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, bir minibüste yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 296 cep telefonu buldu.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel

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