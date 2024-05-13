Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 18 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6-12 Mayıs'ta 10 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 97 tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, 3 tabanca, 2 uzun namlulu silah fişeği, 140 puro, 100 paket gümrük kaçağı sigara, 98 elektronik sigara, 55 elektronik sigara likidi, 45 litre alkol yapım maddesi, 21 cep telefonu, 128 senet, 59 senet koçanı, 5 çek, 3 ajanda, 2 bellek ve tapu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.