Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında AK-47 silahı, gümrük kaçağı malzemeler ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. 13 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da kaçakçılık operasyonlarında uzun namlulu silah ve çeşitli miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 12 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda AK-47 uzun namlulu silah, 75 fişek, 7 şarjör, 2 bin 286 paket sigara, 2 ton 669 litre akaryakıt, 7 cep telefonu, 118 vitamin ve kanser test kiti ile 15 kol saati ele geçirildi.
Ekiplerce 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel