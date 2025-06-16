Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 7 Kilogram Altın ve Kaçak Sigaralar Ele Geçirildi

Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 7 Kilogram Altın ve Kaçak Sigaralar Ele Geçirildi
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Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 kilogram külçe altın, kaçak sigara ve diğer malzemeler ele geçirilirken, 22 şüpheli gözaltına alındı. 1-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 12 operasyon, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapıldı.

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 7 kilogram külçe altın, kaçak sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 12 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 7 kilogram külçe altın, 4 bin 56 paket sigara, 20 litre etil alkol, 515 puro, ses ve görüntü kaydedici cihaz (kopya düzeneği), dekont ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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