Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 51 Şüpheli Yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs-1 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 49 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 270 bin makaron, 5 bin 220 sigara, 1251 akaryakıt, 50 kilogram tütün, 50 puro, 33 elektronik sigara, 29 kilogram çay, 20 litre etil alkol, 778 tabanca fişeği, 125 uzun namlulu silah fişeği, 12 kartuş, 5 silah şarjör, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.