Van'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara ve tabanca fişeği ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 4 operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 784 paket sigara, 7 elektronik sigara, 7 puro ile 161 tabanca fişeği ve 3 şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.