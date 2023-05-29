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Van'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara ve tabanca fişeği ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara ve tabanca fişeği ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 4 operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 784 paket sigara, 7 elektronik sigara, 7 puro ile 161 tabanca fişeği ve 3 şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Van Güncel Haberler

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