Van'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7-20 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 35 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 uzun namlulu silah, 108 uzun namlulu fişeği, 2 av tüfeği, 24 av tüfeği kartuşu, tabanca, 49 tabanca fişeği, bir miktar dolar ve avro, 5 sim kart, 11 dekont, 38 cep telefonu, 26 bin 754 paket sigara, 7 elektronik sigara, 24 kilogram açık tütün, 10 bin 160 içi doldurulmuş makaron, 8 bin boş makaron, 845 puro, 2 bin 450 muhtelif eşya ve 7 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden biri tutuklandı.