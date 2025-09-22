Haberler

Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 48 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 operasyon gerçekleştirildi ve 48 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında silahlar, dolarla birlikte çeşitli kaçak ürünler yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7-20 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 35 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 uzun namlulu silah, 108 uzun namlulu fişeği, 2 av tüfeği, 24 av tüfeği kartuşu, tabanca, 49 tabanca fişeği, bir miktar dolar ve avro, 5 sim kart, 11 dekont, 38 cep telefonu, 26 bin 754 paket sigara, 7 elektronik sigara, 24 kilogram açık tütün, 10 bin 160 içi doldurulmuş makaron, 8 bin boş makaron, 845 puro, 2 bin 450 muhtelif eşya ve 7 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
