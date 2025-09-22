Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 48 Şüpheli Yakalandı
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 operasyon gerçekleştirildi ve 48 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında silahlar, dolarla birlikte çeşitli kaçak ürünler yer alıyor.
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7-20 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 35 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 2 uzun namlulu silah, 108 uzun namlulu fişeği, 2 av tüfeği, 24 av tüfeği kartuşu, tabanca, 49 tabanca fişeği, bir miktar dolar ve avro, 5 sim kart, 11 dekont, 38 cep telefonu, 26 bin 754 paket sigara, 7 elektronik sigara, 24 kilogram açık tütün, 10 bin 160 içi doldurulmuş makaron, 8 bin boş makaron, 845 puro, 2 bin 450 muhtelif eşya ve 7 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden biri tutuklandı.