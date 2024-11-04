Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 382 Şüpheli Yakalandı
Van'da jandarma ekipleri, Ekim ayı içinde düzenledikleri kaçakçılık operasyonlarında 382 şüpheli hakkında işlem yaptı. Yapılan 345 operasyonda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen kaçakçılık operasyonlarında 382 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 345 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 580 gram külçe altın, 55 cep telefonu, 51 bin 352 paket sigara, 55 elektronik sigara, 30 puro, 2 bin 51 litre akaryakıt, 10 litre alkol, 113 kilogram çay ve 6 sikke ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 382 şüpheli hakkında işlem yapıldı.