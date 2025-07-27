Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 28 Gözaltı
Van'da jandarma ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 28 şüpheliyi gözaltına aldı. 20 operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Temmuz'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 20 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 2 bin 851 paket kaçak sigara, 2 dedektör, 10 muhtelif kazı malzemesi (kazma, kürek, keser) ve 126 çift ayakkabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel