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Van'da kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, telefon, kozmetik ve ilaç ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, telefon, kozmetik ve ilaç ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15-21 Mayıs'ta 5 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 810 paket sigara, 150 elektronik sigara, 614 ilaç ile 200 kozmetik ürünü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Van Güncel Haberler

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