Van'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı akaryakıt, sigara, çay, tıbbi ilaç ve telefon ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10-16 Nisan'da gerçekleştirilen 8 operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada tabanca, 66 fişek, 2 bin 69 litre akaryakıt, 1920 paket sigara, 24 cep telefonu, 76 elektronik sigara, 160 kilogram çay ve 960 tıbbi ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.