Van'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı tütün, telefon, sigara ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13-19 Mart'ta 10 operasyon gerçekleştirildi.

12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 352 paket sigara, 13 cep telefonu, 92 kilo 610 gram tütün, 33 bin 600 boş makaron, 12 bin 140 dolu makaron ve 39 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.