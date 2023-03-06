Van'da kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı alkol, telefon, sigara ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı alkol, telefon, sigara ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Şubat- 5 Mart'ta gerçekleştirilen 9 operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 54 şişe 18,9 litre alkol, 397 paket sigara, 119 cep telefonu, 1 tarihi eser sikke ile 26 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kaynak: AA / Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Van Güncel Haberler

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