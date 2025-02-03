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Van'da Kaçakçılık Operasyonları: Silah, Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi

Van'da Kaçakçılık Operasyonları: Silah, Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi
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Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında binlerce paket sigara, kaçak akaryakıt ve tabanca ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında tabanca, sigara ve akaryakıt ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak-2 Şubat'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 9 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 8 bin 210 paket sigara, 4 bin 956 litre kaçak akaryakıt, 150 bin makaron, tabanca, 6 tabanca fişeği ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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