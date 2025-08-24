Van'da Kaçakçılık Operasyonları: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma, 18-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda 18-24 Ağustos'ta düzenlenen 3 operasyonda 1641 tabak-çanak, 292 cam bardak, 8 çadır ve 4 bin 452 kedi maması ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
