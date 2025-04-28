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Van'da Kaçakçılık Operasyonları: 34 Şüpheli Yakalandı

Van'da Kaçakçılık Operasyonları: 34 Şüpheli Yakalandı
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Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 34 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda yasa dışı malzeme ve silah ele geçirildi.

Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20-27 Nisan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 10 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 bin 98 paket sigara, 2 bin 708 litre akaryakıt, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 9 silah parçası, 658 tabanca fişeği, 50 kurusıkı tabanca fişeği, 89 av tüfeği kartuşu, muşta, teleskopik jop, 1519 doküman, 131 tıbbi malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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