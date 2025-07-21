Van'da Kaçakçılık Operasyonları: 32 Gözaltı, Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

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Van'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alınırken, 22 operasyon neticesinde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-20 Temmuz'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı, 2 bin 912 paket kaçak sigara, 3 cep telefonu, 24 elektronik sigara, 19 kulaklık, 10 tarihi eser, 4 dedektör, 27 kilogram çay, 272 çanta, 82 cüzdan, 8 kol saati, 9 su ısıtıcı (kettle), 24 çaydanlık, 4 kahve öğütücü, 3 fincan takımı, 14 blender, 30 termos, 2 adaptör, 3 el feneri, 9 mutfak robotu, 11 ayakkabı, 24 anahtar seti ve 6 müzikli lamba ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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