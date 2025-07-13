Van'da Kaçakçılık Operasyonları: 31 Gözaltı
Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı. 22 operasyon sonucunda pek çok kaçak malzeme ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı, 1688 paket kacak sigara, 10 elektronik sigara, 40 paket puro, 18 cep telefonu, 2 dedektör, 5 litre alkol, 12 tabak, 3 çay makinesi, 4 adaptör, 21 blender, 6 termos, 6 kahve makinesi, 22 kahve öğütücü, 25 mikser, 12 kutu fincan takımı, 12 mutfak robotu, 3 ütü, 3 kazma, 10 metre ip ve kürek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.