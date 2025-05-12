Van'da Kaçakçılık Operasyonları: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalanarak hakkında işlem yapıldı. 14 operasyon sonucunda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.
Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-11 Mayıs'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 14 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, tabanca, silah parçası, 18 tabanca fişeği, 9 bin 223 paket sigara, 188 litre akaryakıt, 65 bin 66 tarımsal ilaç, 40 litre etil alkol, 7 bin 923 cinsel içerikli ürün, 3,2 kilogram çay ve tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 1258 evrak, 14 çek, 2 bin 80 senet ve 676 fatura ele geçirildi.
Gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel