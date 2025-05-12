Van'da Kaçakçılık Operasyonları: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-11 Mayıs'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 14 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, tabanca, silah parçası, 18 tabanca fişeği, 9 bin 223 paket sigara, 188 litre akaryakıt, 65 bin 66 tarımsal ilaç, 40 litre etil alkol, 7 bin 923 cinsel içerikli ürün, 3,2 kilogram çay ve tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 1258 evrak, 14 çek, 2 bin 80 senet ve 676 fatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.