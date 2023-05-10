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Van'da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Van'da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Güncel Haberler

Van'da gerçekleştirilen kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen silah ve uyuşturucu malzemeleriyle birlikte tutuklanan şüphelinin adli süreci devam ediyor.

VAN'da kaçak silah ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. İki ayrı adrese yapılan baskında 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 1 AK-47 tüfek, 4 AK-47 tüfeği şarjörü, 28 AK-47 tüfeği mermisi ile 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol ile serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Güncel Haberler

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