Van'da Kaçak Sigara ve Uyuşturucu Operasyonu

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 32 olayda 35 şahıs yakalandı ve 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 38 gram eroin, 13 gram metamfetamin, 225 adet sentetik ecza, 2 bin 566 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 180 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde toplam 32 olayda 35 şahsın yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 38 gram eroin, 13 gram metamfetamin, 225 adet sentetik ecza, 2 bin 566 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 180 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi" denildi. - VAN