Van'da Kaçak Sigara ve Telefon Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak sigara, telefon ve telefon aksesuarı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 555 paket sigara, 79 adet cep telefonu, 27 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 3 olay bünyesinde 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN