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Van'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Van'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde çeşitli kazı aletleri ve ekipmanları ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 4 kişiyi suç üstü yakaladı.

Olay yerinde, 2 detektör, 2 eldiven, 2 kriko, 2 kırıcı çivi, balyoz, kazma, kürek, ucu sivri delici demir, manivela demiri, 6 metre halat, kafa lambası, çekiç, pense, tornavida, demir kanca ve sırt çantası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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