VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI METRUK EVLER YIKILDI

VAN'da, İran sınırından geçerek gelen kaçak göçmenlerin barındığı 2 metruk ev, belediyeye ait iş makinesiyle yıkıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran sınırından geçerek, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin barındığı metruk ev olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ve belediye ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde belirlenen 2 metruk eve geldi. Evler, Edremit Belediyesi'ne ait iş makinesiyle yıkıldı. Evlerin enkazı ise kepçe ile kamyonlara yüklenip, il dışına taşındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel