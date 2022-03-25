VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI - Haberler

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VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran sınırından geçerek gelen kaçak göçmenlerin kaldığı metruk evi, belediyeye ait iş makinesiyle yıktı.

VAN'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran sınırından geçerek gelen kaçak göçmenlerin kaldığı metruk evi, belediyeye ait iş makinesiyle yıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran sınırından geçerek, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin barındığı metruk ev olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belediye ekipleri, polis ile İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Bağlam Sokak'ta belirlenen eve gitti. Polisin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından sahibi tespit edilemeyen ev, Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle yıkıldı.

VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI

VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI

VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI

VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI

VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI

VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI EV YIKILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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