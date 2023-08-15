Van'da kaçak göçmen operasyonu: 6 göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde bulunan Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli de gözaltına alındı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince tek katlı evin odunluk kısmına düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki bir evde kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, tek katlı evin odunluk kısmında 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüleceği belirtilirken, organizatör olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. (DHA)