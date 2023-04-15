Van'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 13 Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı

VAN'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda Afgan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 organizatör ise tutuklandı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuşba ilçesindeki kırsal bir mahalledeki bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, Afgan uyruklu 13 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan organizatörler D.A. ve M.E. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.