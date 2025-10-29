Haberler

Van'da Kaçak Eşya Operasyonu: 430 Bin Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Güncelleme:
Tuşba ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 430 bin lira olan çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 430 bin lira olan çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tımar mevkisinde durdukları araçta arama yaptı. Aramada, gümrük işlemleri yapılmamış, piyasa değeri yaklaşık 430 bin lira olan çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. (48) hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
