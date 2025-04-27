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Van'da Kaçak Avlanan 60 Kilogram İinci Kefali Suya Bırakıldı

Van'da Kaçak Avlanan 60 Kilogram İinci Kefali Suya Bırakıldı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 60 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, inci kefalinin üreme döneminde kaçak avlanmanın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak avlanan 60 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince, Akköprü ve Kurubaş derelerinde kaçak avlanan 60 kilogram canlı inci kefali ele geçirildi.

Balıkları suya geri bırakan ekipler, kaçak avcılıkta kullanılan ağa el koydu.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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