İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Van'da Kaçak 143 Cep Telefonu Ele Ge geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan aramada gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet ve otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, tespit ettikleri ikamet ve otomobilde yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title