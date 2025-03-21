Van'da Kaçak 143 Cep Telefonu Ele Ge geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan aramada gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet ve otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, tespit ettikleri ikamet ve otomobilde yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirdi.
Bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel