Van'da Kaçak 143 Cep Telefonu Ele Ge geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet ve otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, tespit ettikleri ikamet ve otomobilde yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 143 cep telefonu ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.