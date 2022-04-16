VAN'DA JANDARMANIN BASTIĞI EV UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI - Haberler

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VAN'DA JANDARMANIN BASTIĞI EV UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında, saksılarda yetiştirilen 2 bin 362 yeşil ve bakımı yapılmış, 1382 kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 695 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında, saksılarda yetiştirilen 2 bin 362 yeşil ve bakımı yapılmış, 1382 kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 695 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada, evin bir odasında dizayn edilmiş saksılar içerisinde yetiştirilen 2 bin 362 yeşil ve bakımı yapılmış, 1382 kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 695 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında evdeki C.D., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. tutuklandı.

VAN'DA JANDARMANIN BASTIĞI EV UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI

VAN'DA JANDARMANIN BASTIĞI EV UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI

VAN'DA JANDARMANIN BASTIĞI EV UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI

VAN'DA JANDARMANIN BASTIĞI EV UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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