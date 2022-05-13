Van'da jandarmadan okullarda siber suçlarla mücadele eğitimi - Haberler

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Van'da jandarmadan okullarda siber suçlarla mücadele eğitimi

AA - Mesut Varol - Güncel
Van'da jandarmadan okullarda siber suçlarla mücadele eğitimi

Van'da jandarma ekipleri, öğretmen ve öğrencilere siber suçlarla mücadeleyi anlattı.

Van'da jandarma ekipleri, öğretmen ve öğrencilere siber suçlarla mücadeleyi anlattı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin siber suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Toplum destekli güvenlik hizmetleri ve siber suçlarla mücadele kapsamında toplumun bilinçlenmesi, gelişen teknolojiye uyum sağlanması ve suç işlenmesinin veya suça maruz kalınmasının önüne geçmek amacıyla üç okulda eğitim programı düzenlendi.

Program kapsamında 32 öğretmen ve 475 öğrenciye "siber suçların nedenleri, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital dünyanın riskleri" konularında eğitim verildi.

AA / Mesut Varol - Güncel

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