Van'da Jandarma Yol Kontrolünde 380 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma, yol kontrolü sırasında İran uyruklu bir şahsın üzerinde 380 sentetik hap buldu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İpekyolu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 5 Ekim'de Erçek Mahallesi mevkisinde yol arama ve kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı. İran uyruklu olduğu belirlenen A.P.'nin (40) üzerinde 380 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel