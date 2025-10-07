Van'da Jandarma Yol Kontrolünde 380 Sentetik Hap Ele Geçirildi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde, İran uyruklu şüphelinin üzerinde 380 sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İpekyolu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 5 Ekim'de Erçek Mahallesi mevkisinde yol arama ve kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı. İran uyruklu olduğu belirlenen A.P.'nin (40) üzerinde 380 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.