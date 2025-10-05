Haberler

Van'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 67 Kilo Malzeme Ele Geçirildi

Van'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 67 Kilo Malzeme Ele Geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, narkotik köpeğiyle yaptıkları arazi taramasında toplam 67 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince narkotik köpeğiyle yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde 39 kilogram skunk ile 28 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar üzerine ilçenin Kovalıpınar Mahallesi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Uyuşturucu arama köpeği yardımıyla yapılan çalışmada araziye gizlenmiş 39 kilo skunk, 28 kilo da toz esrar olmak üzere toplam 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
