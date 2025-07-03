VAN'da Jandarma Operasyonunda 97 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda, İran'dan yurda sokulduğu belirlenen 97 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlendiği 2 ayrı operasyonda, 97 kilo skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesinde 1 Temmuz'da istihbarata dayalı 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin aramalarında, İran'dan katır sırtında yurda sokulduğu belirlenen 97 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Haber: Gülay KUYUCU/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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