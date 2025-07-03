VAN'da Jandarma Operasyonunda 97 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda, İran'dan yurda sokulduğu belirlenen 97 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlendiği 2 ayrı operasyonda, 97 kilo skunk ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesinde 1 Temmuz'da istihbarata dayalı 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin aramalarında, İran'dan katır sırtında yurda sokulduğu belirlenen 97 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Haber: Gülay KUYUCU/VAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel