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Van'da Jandarma Operasyonunda 93 Şüpheli Yakalandı

18 Aralık 2023 14:32 Güncelleme: 14:33 Abone Ol

Van'da gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında, farklı suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı ve 21'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 11-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 109 bin 405 kişi ve 208 bin 721 araç sorgulandı.