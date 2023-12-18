Van'da Jandarma Operasyonunda 93 Şüpheli Yakalandı
Van'da gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında, farklı suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı ve 21'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 11-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 109 bin 405 kişi ve 208 bin 721 araç sorgulandı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 93 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 11-17 Aralık'ta yürütülen çalışmalarda 109 bin 405 kişi ve 208 bin 721 aracın sorgulaması yapıldı.
Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 93 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.