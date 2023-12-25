Van'da Jandarma Operasyonunda 77 Şüpheli Yakalandı
Van'da gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında, farklı suçlardan aranan 77 şüpheli yakalandı ve 18'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 18-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 105 bin 262 kişi ve 128 bin 30 araç sorgulandı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 77 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 18-24 Aralık'ta yürütülen çalışmalarda 105 bin 262 kişi ve 128 bin 30 aracın sorgulaması yapıldı.
Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 77 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.