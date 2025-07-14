Van'da Jandarma Operasyonu: 70 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Van'da Jandarma Operasyonu: 70 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Van'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş 70 kilo skunk ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın hudut bölgesinde düzenlediği operasyonda araziye gizlenmiş 70 kilo skunk ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışma kapsamında, 6 Temmuz'da Başkale ilçesi hudut bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, araziye gizlenmiş 70 kilo skunk ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için Başkale Cumhuriyet savcılığı koordinesinde adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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