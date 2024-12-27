Van'da Jandarma Komutanlığı'na 72 Yeni Araç Tahsis Edildi

Van'da İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 72 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde düzenlen anahtar teslim töreni, saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hizmete alınan yeni araçların vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalara katkı sunacağını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Vatandaşların canını, malını ve namusunu korumak devletin en önemli görevleri arasında yer alır. Vanlı hemşerilerimizin huzuru için güvenlik güçlerimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Araçların tahsis edilmesinde emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a ve İçişler Bakanımız Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyoruz."

Van'da 2 yılda 310 aracın yenilendiğini ifade eden Balcı, "Vatandaşlarımıza daha rahat hizmet vermek için araçlarımızı yeniliyoruz. Araçların alınmasında hayırsever iş insanlarımızın katkıları var. Devlet ve millet iş birliğiyle alınan araçlar, ilimize hizmet verecek." dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen de "Görevlerimizi daha üst sevilere çıkarmak için tedarik edilen 72 araç, hizmetlerimizde kullanmak üzere bize tahsis edildi. Araçların hizmete sunulmasında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Valimiz Ozan Balcı ve diğer yetkililere teşekkür ederim." dedi.

Araçların alınmasına katkı sunan iş insanlarına plaketlerin verilmesiyle sona eren törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan katıldı.