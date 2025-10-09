Haberler

VAN'da Jandarma Kaçak Eşya Operasyonu: 1.6 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

VAN'da Jandarma Kaçak Eşya Operasyonu: 1.6 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, piyasa değeri 1 milyon 630 bin lira olan kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurulup arama yapılan araçta, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 630 bin lira olan kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çamlık Mahallesi mevkisinde yapılan yol arama ve kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, gümrük işlemleri yapılmamış piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 630 bin lira olduğu belirlenen çok sayıda kaçak eşya ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
