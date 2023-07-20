Van'da jandarma ekipleri kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bilgilendirme çalışması yaptı

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi. Edremit Meydanı, Kocaeli Parkı ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda 1296 kadına Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Ayrıca 1680 erkek de farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirildi.

Van'da jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Edremit Meydanı, Kocaeli Parkı ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda "Kadına El Kalkamaz" mottosu çerçevesinde 1296 kadına Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

KADES uygulamasının kullanımı, cep telefonuna yüklenmesi hakkında kadınları bilgilendiren ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verdi, broşür dağıttı.

Ayrıca 1680 erkek de farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirildi.