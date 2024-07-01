VAN'da Jandarma Ekipleri 2 Bin 82 Sürücüye İdari Para Cezası Uyguladı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Haziran tarihleri arasında yaptıkları trafik denetimlerinde 42 bin 643 aracı sorguladı. 2 bin 82 sürücüye 4 milyon 714 bin 253 lira idari para cezası uygulandı, 272 araç da trafikten menedildi. 16 sürücü belgesine geçici olarak el koyan ekipler, bin 866 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel