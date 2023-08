Van'da Jandarma Atlı Birliği Suda Boğulma Olaylarına Karşı Denetim Yapıyor

VAN'da görevli jandarma atlı birliği, Van Gölü sahilinde sıkı denetim yaparak, suda boğulma olaylarına karşı sık sık vatandaşları ve çocukları bilgilendirerek uyarıyor.

Van Jandarma Komutanlığı'nın atlı birliği, aşırı sıcak hava nedeniyle yoğunlaşan plaj ve piknik alanlarındaki denetimlerini artırdı. Motorize ekiplerin giremediği noktalarda günün her saatinde devriye gezen atlı birlikler, gölde boğulma ve can kayıplarını önlemek amacıyla piknik alanlarına ve plajlara giden vatandaşları uyarıp, çocukları ve gençleri bilgilendiriyor. Jandarma yetkilileri, suda boğulma sonucu can kaybını önlemek için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.