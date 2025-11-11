Haberler

VAN'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
VAN'ın Gürpınar ilçesinde izinsiz kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalanan 5 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Yapılan aramada kaçak kazıya ait çeşitli malzemeler ele geçirildi.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Yaramış Mahallesi Salik mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Z.S., (57), Y.S., (41), F.E., (43), F.S., (28) ve M.B.'yi (58) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekiplerin yaptığı aramada; 2 dedektör, 2 kürek, 1 kazma, 1 manivela, 1 halat, 1 şerit metre, 9 kemik parçası ve 8 adet pişmiş toprak kap parçası ele geçirildi. Şüpheliler hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
