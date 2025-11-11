Van'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan ekipmanlar ve bazı malzemelere el konuldu.
Van'ın Gürpınar ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaramış Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 5 kişi, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan 2 dedektör, 2 kürek, kazma, manivela, halat, metre, pişmiş topraktan kap ve kemik parçalarına el konuldu.
