Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Van'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Yardımcısı Hasan Musab Okatan başkanlığında Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlendi.

İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, kurumun faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Çınar ise Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi, mesleki ve teknik eğitim, istihdam, aktif işgücü hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantıya, ilgili kurumların personeli katıldı.