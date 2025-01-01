Van'da İşten Çıkarılan İşçiler Yılbaşı Eylemi Düzenledi

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önünde yeni yıla eylem yaparak girdi.

Belediye binası önünde kurulan çadırda ateş yakarak ısınan işçiler, "İş, aş, ekmek", "Adalet istiyoruz", "Davamız ekmek davasıdır" ve "Ekmeğimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler açarak, yeni yılda da seslerini duyurmaya çalıştı.

İşçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, gazetecilere, 31 Mart seçimlerinden bazı belediyelerde sonra işçi kıyımlarının başladığını söyledi.

Türkiye'de işten çıkarmaların, sürgünlerin ve baskıların devam ettiğini ifade eden Özdemir, "En büyük kıyım Van'da 850 arkadaşımızın işten çıkarılmasıyla başladı. Bunun mücadelesini ve direnişini veriyoruz. Halka hizmet etme vaadiyle gelen belediye başkanları, gelir gelmez halka hizmet etmek yerine işçilere zulüm etmeyi seçti. Bugün yılbaşı akşamı, sendika olarak yılbaşını işten atılan emekçi kardeşlerimizle geçireceğiz. Tarihe destanlaşarak yazılan bu mücadele inşallah zaferle sonuçlanacak." diye konuştu.

İşçilerin eylemlerinin sekiz aydır sürdüğünü belirten HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz ise işten çıkarılanların mağduriyetinin gün geçtikçe arttığını ifade etti.

Akdeniz, "Bugün yeni bir yıla giriyoruz. Hizmet-İş Sendikamızın genel başkan vekilinin burada olması ve işten çıkarılan arkadaşlarımızla beraber yeni yıla girmesi bizleri mutlu etti. Van'da yaşanan işçi mağduriyetini her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Bugün de devlet büyüklerimize bir mesaj vermek için toplandık. 'Van'da 8 aydır mağduriyet var' diyoruz. Eylemlerimiz devam edecek. Geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.